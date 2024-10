Quem são e quanto faturam os maiores influenciadores do mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nas redes sociais, o número de influenciadores só aumenta, junto com o glamour ao redor deles, que ostentam viagens e bens de consumo. Ligada neste movimento, a revista Forbes publicou nesta segunda-feira, 28, a lista de Top Creators, com os 50 maiores influenciadores do mundo, considerando faturamento estimado, número de seguidores e engajamento. Em primeiro lugar, pelo terceiro ano consecutivo, está Jimmy Donaldson, de 26 anos, mais conhecido como Mr Beast. O youtuber americano é a pessoa mais seguida da plataforma, com 324 milhões de inscritos, onde faz vídeos de desafio ou jogos valendo dinheiro. Seu faturamento é de 85 milhões de dólares, cerca de 485 milhões de reais em um ano.

Já na segunda posição está Dhar Mann, 40, com 45 milhões de dólares de faturamento, cerca de 257 milhões de reais no ano. Ele possui um perfil diverso e tem foco em conteúdo sobre temas ligados à saúde mental e a questões sociais, com conteúdos sobre bullying, racismo e desigualdade junto com uma equipe de mais de 150 pessoas. Dhar Mann, filho de imigrantes indianos, também cria conteúdo com sua esposa e duas filhas.

O terceiro é o humorista Matt Rife, 29, que tem levado multidões aos seus shows de stand-up. Ele viralizou no TikTok em 2022 e tem dois especiais de comédia na Netflix. O humorista tem mais de 30 milhões de seguidores e um faturamento de 50 milhões de dólares, 285 milhões de reais.

As irmãs americanas Charli D’Amelio, de 20 anos, e Dixie D’Amelio, 23, são as primieras mulheres da lista. Elas se popularizaram no TikTok, com vídeos de dança. Hoje, ambas fundaram uma empresa com a família para administração de contratos de publicidade e para gerenciamento de outros negócios, desde produtos de beleza até mesmo calçados. A primeira com faturamento de 23,5 milhões de dólares (134 milhões de reais) e Dixie, com 14,6 milhões de dólares (83 milhões de reais).

A maioria desses criadores é dos Estados Unidos – não há nenhum brasileiro no ranking. Juntos, os 50 principais faturaram quase 720 milhões de dólares em 1 ano (cerca de 4 bilhões de reais).