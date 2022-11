Quem roubou as atenções no casamento de Dani Calabresa, em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dani Calabresa e o publicitário Richard Neumann se casaram em uma luxuosa festa em São Paulo na noite desta segunda-feira, 14. Entre os convidados, representantes da nata do humor nacional – nomes como Fabio Porchat, Paulo Vieira, Luis Miranda, Miá Mello, Danilo Gentili e Maria Clara Gueiros.

A noiva subiu ao altar, montado na própria casa de festas, acompanhada do pai, ao som de marcha nupcial – com direito a orquestra. Ela estava muito emocionada, não segurou as lágrimas um só momento. “Mesmo sendo uma menina mulher, você enfrenta muita coisa que muito adulto não teria coragem”, disse Richard na troca de votos.

O vestido de Dani foi inspirado no universo das princesas da Disney, assinado por Lethicia Bronstein, queridinha das famosas. Na parte de cima, foi desenvolvido um corselet estruturado em crinol, uma técnica antiga e tradicional – mas sem abrir mão da transparência e de bordados.

Pingo, o cachorro do casal, vestiu uma roupinha especial com direito a gravata borboleta e os acompanhou até o altar. O som que se ouviu foi um só: “Owmmm!”. Aliás ele roubou a cena não só na cerimônia. Na festa, tinha um drink com o rosto de Pingo.

Os noivos saíram da cerimonia ao som de Fireworks, de Katy Perry. Mas foi Luan Santana quem ficou responsável por animar os convidados em um show ao vivo. Ao longo da madrugada, Tiago Abravanel também subiu ao palco e cantou alguns sucessos de Tim Maia. Não estava combinado que ele cantaria. Mas depois da sucessão de hits lentos de Luan, Tiago foi chamado ao palco por Dani para fazer todo mundo suar na pista de dança. Deu certo!

Na lembrancinha para os convidados, um par de chinelos em que se lia palavras que eles mais curtem. No de Dani, Disney, Nutella, Pizza, É o Tchan; no de Richard, Futebol, Comida, Papagaio.

O bolo tinha cinco andares e foi rodeado pro flores tropicais. Painéis em histórias em quadrinhos contavam o romance dos noivos em detalhes para os convidados – com direito a participação, mais uma vez, de Pingo, claro.

Entre as ausências sentidas: Tatá Werneck está gravando com Ingrid Guimarães novo filme no interior do Rio. Fabio Porchat também não pôde ir por motivos profissionais.