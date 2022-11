Quem rouba as atenções na comitiva de Lula na COP27

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em visita nesta terça-feira, 15, à COP27, conferência ambiental da ONU em Sharm el-Sheikh, no Egito, Janja foi muito assediada ao chegar ao pavilhão dos governadores da Amazônia Legal. Recebeu não só pedidos para fotos, mas também para entrevistas e reuniões. O que nem chega a causar estranheza. Janja está em todas.

Participou ativamente de toda a campanha de eleição do marido, esteve à frente das ações digitais e lives com Janones e também no engajamento de artistas. Várias celebridades falam diretamente com ela – é amiga de Flora Gil, mulher de Gilberto Gil, assim como é íntima de Daniela Mercury, para quem já fez campanha para ser ministra da Cultura. A aproximação de Lula (PT) com os jovens se deve, muito em parte, pela roupagem moderna dada pela futura primeira-dama junto aos influencers. Como se não bastasse, agora ela cuida do cerimonial da posse, marcado para o dia 1º de janeiro.

Esteve, inclusive, no enterro de Gal Costa, prestando solidariedade aos familiares e a nomes da MPB – enquanto o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), não deu nem ao menos uma linha de condolências via Twitter. Ao Fantástico de domingo, 13, concedeu uma longa entrevista, em que revelou um pouco da intimidade do casal – o que é sempre válido, na tentativa de humanizar o “poder” ao público. Não é exagero afirmar, desse modo, que Janja teria um cargo “perfeito” no futuro governo: o de “Relações Públicas do Planalto” – se sairia muito bem como a RP oficial de Lula. Na prática, já é o que acontece.

Além de Lula, estão no evento no Egito governadores e representantes do Parlamento brasileiro, incluindo o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD). O governo Bolsonaro também tem comitiva. Seu representante oficial é o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.

Chegamos ao Egito para a COP27 e já tive a incrível oportunidade de participar de uma conversa com várias mulheres que atuam na área de sustentabilidade da sociedade civil.

Me coloquei à disposição para que possamos construir um futuro melhor, mais sustentável e mais justo. pic.twitter.com/GxRpImwthQ — Janja Lula Silva (@JanjaLula) November 15, 2022