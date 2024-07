Quem foi Chica da Silva, vivida na TV por Taís Araújo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Chica da Silva, nascida Francisca da Silva de Oliveira, foi uma mulher escravizada que viveu no Brasil durante o século XVIII. Posteriormente alforriada, viveu no Arraial do Tijuco e em Diamantina, pertencente ao município do Serro, em Minas Gerais. Sua história inspirou a teledramaturgia. Foi novela na extinta TV Manchete, Xica da Silva, cabendo o papel-título a Tais Araújo, ainda desconhecida do grande público. Na trama, Xica conquista João Fernandes, o homem mais rico e poderoso da época, e deixou de ser escrava, escandalizando a sociedade.

O nome de Chica circula nas redes sociais desde que, na segunda-feira, 1, Carla Zambelli (PL) reclamou de não ter poder de fala na Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, em Maceió (AL). “Não sei por que que não vou falar. Parece que já foi montada pela Secretaria da Mulher, que é a Chica da Silva”, disse. Na terça-feira, 2, Benedita da Silva (PT) usou as redes sociais para compartilhar uma publicação do PT que condenou a declaração de Zambelli.