Quem fez Tom Brady ficar na torcida dos estádios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 45 anos e aposentado do futebol americano, depois de esticar como pôde a permanência em quadra, Tom Brady deu de ficar na torcida — e quem entra em campo agora são os filhos, Vivian, 10 anos, e Benjamin, 13, que tem com Gisele Bündchen. “Chegou a hora de eu estar na plateia”, resigna-se Brady, que não emitiu palavra sobre o boato de que Gisele, de quem está separado desde outubro, teria engatado namoro com Jeffrey Soffer, magnata do ramo imobiliário que já foi casado com a também modelo Elle Macpherson e vem a ser seu amigo. Já a ex diz que tudo não passa de “absurdo”.

Publicado em VEJA de 29 de março de 2023, edição nº 2834