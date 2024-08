Quem era Julián Ortega, ator de ‘Elite’ encontrado morto na Espanha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator Julián Ortega, conhecido por sua participação na primeira temporada de Elite e em As Telefonistas, foi encontrado morto, aos 41 anos, na praia de Cádiz, em Andaluzia, na Espanha, neste domingo, 25. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol El Mundo e confirmada pelo Sindicato Espanhoul dos Artistas nesta segunda-feira, 26. Julián nasceu em Madrid, filho de José Antonio Ortega e Gloria Muñoz, atriz espanhola, o que o aproximou do mundo das artes ainda na infância.

Na atração espanhola, que fez muito sucesso no Brasil, o ator interpretou o funcionário de um restaurante, colega de trabalho dos alunos Samuel Garcia (Itzan Escamilla) e Omar Shanaa (Omar Ayuso). Mesmo com o sucesso nas produções da Netflix, foi no teatro que Ortega trilhou sua carreira artística ao longo de mais de 34 anos. Seu útimo trabalho nos palcos foi com a peça Avatares de las máscaras. No Instagram, o ator tem menos de 4 mil seguidores. Segundo fontes do site espanhol, a causa da morte teria sido afogamento.