Quem é Vivi, nome que levou Marina Sena a empurrar jovem

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O nome de Marina Sena, 27 anos, não sai das redes sociais. No final de semana, um vídeo publicado no Instagram viralizou após mostrar a cantora agredindo uma jovem durante o show do The Weekndem São Paulo no dia 7 de setembro. Na ocasião, Marina estava andando com o atual namorado, Juliano Floss, quando uma menina a questionou “Cadê a Vivi?”. Logo em seguida, a artista a empurrou para longe.

A jovem se referia a ex-namorada do dançarino, Vivi Wanderley, 23 anos. A influenciadora digital é cantora e namorou Juliano durante dois anos, ambos se conheceram por trabalhar com a internet. A jovem possui mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais e esteve presente no Grammy Latino deste ano, além de ter entrado na lista da Forbes Under 30. Ela é filha de Saulo Wanderley Filho com Daniele Aguiar e possui uma herança bilionária deixada pelo seu tio-avô Walduck Wanderley, fundador da construtora Cowan.

Antes de Marina namorar Juliano, Vivi era amiga próxima da artista e os três chegaram a viajar para a Grécia com a Anitta. O ex-casal terminou de maneira polêmica e a influenciadora chegou a dizer que ele não teve “responsabilidade afetiva” com ela. Desde então, Vivi faz questão de falar que não possui mais relação com os dois, apesar de desejar sucesso para o relacionamento. Xii…