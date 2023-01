Quem é o ‘papagaio de pirata’ na posse de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a posse de Lula na tarde desse domingo (1º), uma pessoa em especial chamou a atenção de quem acompanhou a solenidade na Câmara do Deputados. Enquanto discursava para deputados e senadores, já como Presidente da República, Lula teve a companhia, imediatamente atrás de si, do Secretário-Geral Adjunto do Senado Ivan Furlan Falconi. Nas redes sociais muitos se perguntaram quem era o “papagaio de pirata”, que não arredou o pé em nenhum momento, se posicionando de forma bastante evidente na transmissão oficial para as emissora de televisão. É comum nessas solenidades alguns políticos e assessores arrumarem um jeito de chamar atenção se posicionando muito próximos de quem está em evidência, fazendo seus discursos ou sendo aclamados. No caso de Lula, o local mais requisitado era, com certeza, a altura de seus ombros.

OLHA ALI O PAPAGAIO DE PIRATA! O maluco se contorce inteiro pra aparecer na TV, mano! Enquanto o #Lula discursa, ele faz caras e bocas 🫣🫠🥴 pic.twitter.com/FvAePvbq1Z — Roberta Simoni (@RobertaSimoni) January 1, 2023

E o Matheus Solano de papagaio de pirata do Lula? pic.twitter.com/ShnuaUCjdM — Pedro em processo de completação Φ (@pleonheart) January 1, 2023

Quem é esse papagaio de pirata atrás do Lula? Tá acontecendo. #PosseDoLula pic.twitter.com/wT5dzox301 — Malena Lima (@jatemMalena) January 1, 2023