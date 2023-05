Quem é o membro ‘lacrador’ do governo Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ministro da Justiça, Flávio Dino, tem se destacado nas redes sociais pelas frases bem-humoradas nas participações em comissões do Congresso. Nas ocasiões, foi atacado por deputados e senadores e, em vez de responder com a seriedade esperada, tem optado por réplicas debochadas.

Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, o deputado André Fernandes (PL-CE) disse que Flávio Dino respondia a 277 processos na justiça e citou como fonte o JusBrasil. Dino respondeu que usaria o episódio como uma “piada” para seus alunos de Direito. “Dizer, com base no JusBrasil, que eu respondo a 277 processos se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a terra é plana”, afirmou Dino.

Também na CCJ da Câmara, uma deputada disse que Dino deveria processar um veículo, que supostamente teria dito que o ministro recebeu um relatório sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Dino pediu a reportagem à deputada e disse que o material não continha a informação por ela citada. “Eu não posso processar uma coisa que a deputada que está falando, não tá na matéria. Eu sei ler”, brincou.

Em uma audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado, Dino provocou risadas durante embate com o senador Marcos do Val (Podemos-ES), que se apresenta como instrutor de um grupo tático de elite da polícia norte-americana. Após Marcos do Val afirmar que espera que Dino seja afastado, responsabilizado e preso pelos atos golpistas de 8 de janeiro, o ministro ironizou o parlamentar. “Se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores”, disse Dino.