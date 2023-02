Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um ator anda mascarado no camarote Alegria nessa primeira noite de desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro. A coluna descobriu quem está por trás da máscara colorida de tricô. Trata-se de Emílio Dantas, protagonista da novela Vai na Fé. O ator usa o item para evitar o assédio, já que muitos querem tirar uma foto com ele.