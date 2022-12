Quem é o homem que superou Elon Musk como mais rico do mundo

Giro VEJA - quarta, 14 de dezembro

Os primeiros planos anunciados pelo novo chanceler, o julgamento do Orçamento Secreto no STF e a mudança na Lei das Estatais são os destaques do dia

Indicado para assumir o comando do Ministério de Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira deu hoje os primeiros sinais de como vai ser a nova política externa do Brasil, no novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma primeira medida, segundo ele, vai ser a retomada das relações com a Venezuela de Nicolás Maduro já no primeiro dia de governo. Ele também divulgou as primeiras viagens do novo presidente: Argentina, China e Estados estão no radar já para os primeiros três meses do mandato