Quem é o brasileiro que ganhou bronze no skate park em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Augusto Akio, de 23 anos, o Japinha, conquistou a medalha de bronze no skate park da Olimpíada de Paris. Acertando a volta apenas na última tentativa, o brasileiro garantiu um lugar no pódio, nesta quarta-feira, 7, na Arena La Concorde. O ouro ficou, novamente, com o australiano Keegan Palmer, que conseguiu 93,11 logo na primeira volta. Enquanto a prata foi para o norte-americano Tom Schaar. Com o resultado, Augusto ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Ele chamou atenção com malabarismo durante a prova e o carisma na competição.

O brasileiro, que nasceu em Curitiba, começou a se destacar no cenário do skate nacional aos 11 anos de idade. O primeiro resultado expressivo de Akio foi no Mundial de Skate Vert, em 2019, quando conquistou a medalha de bronze. Nos Jogos Pan-Americanos de 2023, no Chile, Akio conquistou a medalha de prata, o que trouxe mais destaque para o brasileiro no cenário do esporte.