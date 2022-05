Quem é o brasileiro na grande final do “Dancing With The Stars” europeu

A esperada final da versão croata do famoso programa “Dancing With The Stars” contará com um finalista brasileiro. Nascido em Belo Horizonte, o top model Pedro Soltz, 38 anos, está entre as quatro duplas que se apresentarão no último episódio da temporada, que começou com treze casais competidores. A final será no próximo domingo, 29. “Eu nunca tinha dançado profissionalmente na minha vida! Confesso que ainda estou aprendendo as diferenças entre os estilos musicais”, diz Pedro, que mora há seis anos em Zagrebe, e faz dupla na competição com a bailarina croata Tina Walme.

Como modelo, atuou em mais de 50 países e trabalhou para Armani, Dolce & Gabbana, Versace, Etro, Ermenegildo Zegna, Lacoste, Ferrari, Rolls Royce, Volvo, Gillette, Lavazza, Schwarzkopf, Garnier e L’Oréal, entre outras. O brasileiro ganhou destaque na Croácia ao trabalhar como voluntário durante os terremotos que atingiram o país em 2020, participando de ações voltadas ao suporte de vítimas infanto-juvenis.