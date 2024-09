Quem é a namorada brasileira de Cruz, filho de David e Victoria Beckham

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A família Beckham aparentemente recebeu a namorada brasileira de Cruz Beckham, 19 anos, de braços abertos. A cantora Jackie Apostel, 28 anos, foi vista no último sábado, 28, na primeira fileira do desfile de Victoria Beckham no Paris Fashion Week junto com outros membros do clã, incluindo David Beckham. O casal foi visto pela primeira vez em junho no festival de música Glastonbury, na Inglaterra, e, desta vez, foram flagrados andando de mãos dadas nas ruas da capital francesa. No evento, Jackie usava um vestido branco, longo e com as costas abertas desenhado pela ex-Spice Girl.

Além de cantora, Jackie é compositora pop e escreve músicas em inglês e português. Filha de mãe brasileira e pai alemão, ela participa de uma girl band no Brasil chamada Schutz. Em seu primeiro álbum, chamado Reformation a side – A trip on the relationship, ela chegou a ter um milhão de reproduções. Agora, decidiu focar em compor músicas e têm como inspiração Elton John, Queen, Post Malone, The Weeknd, Britney Spears, Selena Gomez e Bruno Mars. Ela também é amiga de Lucas Jagger, filho de Mick Jagger com Luciana Gimenez.