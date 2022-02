Quem é a ‘loura misteriosa’ do bilionário esquisitão Elon Musk

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A fila andou para o homem mais rico do mundo. Recém-separado da produtora musical Grimes (mãe de seu filhinho X AE A-XII, X para os íntimos), Elon Musk, 50 anos, apareceu ao lado de uma loura em Los Angeles nesta sexta-feira (17). A foto que mostra os dois saindo de um jatinho foi divulgada pelo Daily Mail, que não conseguiu identificar a moça. Coube ao site Hollywood Life entregar aos seus leitores a ficha completa da “loura misteriosa”, um clássico no vocabulário do jornalismo de celebridades.

De acordo com o portal, trata-se da atriz australiana Natasha Bassett, de 27 anos. Ela mora em Nova York há quatro anos e interpretou nos cinemas a diva pop americana Britney Spears no filme biográfico ‘Britney para Sempre’. “Natasha e Elon eram amigos primeiro e começaram a namorar depois que ele se separou de Grimes. Os dois estão numa relação monogâmica há um tempo”, diz ao site um amigo do bilionário CEO da Tesla e fundador da Space X.

Nas redes, Natasha não dá um pio sobre Musk mas gosta de falar sobre a vida profissional. No Instagram ela anuncia que seu próximo grande trabalho é a cinebiografia de Elvis Presley. Dirigida por Baz Luhrmann e com Tom Hanks no elenco, o filme estreia em junho nos Estados Unidos.