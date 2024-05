Quem é a ex-atriz pornô no centro da condenação de Donald Trump

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, 77, foi condenado, nesta quinta-feira, 30, no julgamento por fraude contábil. Ele tinha sido acusado de ter escondido contabilmente o pagamento de 130 mil dólares à ex-atriz pornô Stormy Daniels, 45, na reta final das eleições de 2016. Daniels, que foi a figura central no julgamento, atuou e foi diretora em mais de 100 filmes adultos. Atualmente, ela produz conteúdo para plataformas como o OnlyFans. A ex-atriz pornô alega que foi procurada pelo advogado de Trump, Michael Cohen, e recebeu o dinheiro em troca do silêncio sobre um encontro sexual com o ex-presidente. Essa reunião teria acontecido 10 anos antes, em 2006. Segundo as investigações, Trump teria classificado falsamente os reembolsos como despesas legais para encobrir o pagamento às vésperas da campanha eleitoral.

Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Gregory Clifford, começou a dançar como stripper e a aparecer em vídeos pornográficos depois de uma infância sem recursos em Baton Rouge, Luisiana. No entretenimento adulto ela já ganhou 11 prêmios de melhor diretor da indústria e dois prêmios de melhor roteiro.