Quem é a atriz de ‘Travessia’ campeã de citações no Twitter

Atualizado em 12 out 2022, 20h27 - Publicado em 13 out 2022, 11h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 12 out 2022, 20h27 - Publicado em 13 out 2022, 11h00

Um bom termômetro para saber se uma produção está agradando ao público é o engajamento provocado nas redes sociais. Nova novela da TV Globo, Travessia estreou na última segunda-feira, 10, movimentando as postagens no Twitter. Segundo levantamento da plataforma, Jade Picon, que estreia como atriz, foi a artista do elenco mais citada durante o começo do folhetim de Gloria Perez. A autora, aliás, é o segundo nome mais recorrente nas conversas sobre a produção. Em terceiro lugar, aparece Giovanna Antonelli, pela segunda vez como a Delegada Helô, personagem de Salve Jorge, novela de 2012 da mesma autora.

Moretti, ela está grávida de JADE PICON, por favor mais respeito #Travessia — Fábio Garcia (@fabiogaj) October 11, 2022

Passagem de tempo através do álbum de Jade Picon. #Travessia pic.twitter.com/421a4q7Rkq — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 11, 2022

gloria perez sempre dando a primeira protagonista da vida das suas atrizes escolhidas pic.twitter.com/YejbmL2iQZ — henri (@noveIero) October 11, 2022

A partir de hoje eu não quero mais saber de depressão ou de coisas para baixo pois terei Giovanna Antonelli e Alexandre Nero de segunda a sábado na minha TV interpretando o maior casal da teledramaturgia br vulgo Steloisa #Travessia pic.twitter.com/5SwUBVEEO2 — eli (@breathegn) October 10, 2022

A PRIMEIRA CENA DA HELÔ DEPOIS DE 10 ANOS COM OS MESMOS TREJEITOS E EXPRESSÕES MEU DEUS ESSA GIOVANNA ANTONELLI É A MAIOR MESMO #Travessia pic.twitter.com/Pdg0iQzXfA — bri (@organtonelli) October 11, 2022

a delegada helo chegando pra defender mais uma protagonista da glória perez #Travessia pic.twitter.com/7PrKgI3k4G — Joyce Silva👑🦋 (@Joycesiillva1) October 11, 2022