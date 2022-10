Quem é a apresentadora salva da morte por uma festa de gala adiada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 23 out 2022, 18h15 - Publicado em 23 out 2022, 18h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 23 out 2022, 18h15 - Publicado em 23 out 2022, 18h00

Liège Monteiro e Luiz Fernando Coutinho têm muita história para contar como casal-promoter de badaladas festas e shows do país. Com a pandemia de Covid-19 e a momentânea suspensão dos eventos noturnos, eles se exilaram em Búzios e passaram a limpo suas memórias. O resultado chega às livrarias com Bastidores, livro que será lançado dia 3 de novembro pela Editora Litteris. A pedido da coluna, Liège e Luiz adiantam seis das cem saborosas histórias que compõem a obra.

Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones. “Keith mandou um avião me levar para a Baía de Mammee, na Jamaica, onde ele tinha casa. Lá, fui ao consulado com Keith para renovar meu visto americano. Minhas malas estavam em Nova York. Na hora que o funcionário ia carimbar meu passaporte, Keith apareceu. Assustado, o funcionário desistiu de carimbá-lo! Fui obrigada a voltar ao Brasil para fazer a renovação”.

U2. “Fui contratada para cuidar da lista VIP da turnê ‘PopMart’, do U2. Foi um caos! As pessoas não conseguiam chegar ao Autódromo do Rio. O trânsito parou! Não havia estacionamento, nem sinalização. Fomos andando no escuro, pelo mato. Quando consegui chegar à área VIP com alguns convidados, fomos barrados pelo segurança. Acabei dando um jeito e todos entraram”.

Robert Downey Jr. “Eu e Luiz Fernando trabalhamos no lançamento no Brasil de Sherlock Holmes – O jogo de sombras com Robert Downey Jr. Como é de praxe nas premières, o combinado era de ele fazer a abertura do filme na sala principal para convidados. Ele veio ao Brasil para isso. Mas naquela noite só deu as entrevistas no red carpet e ele foi embora sem falar com nenhum convidado”.

Jean Paul Gaultier. “Liège e eu ciceroneamos Jean Paul Gaultier no Rio. Uma noite, levamos o estilista para conhecer a quadra de uma escola de samba. Fomos no dia seguinte ao Hotel Fasano, onde ele estava hospedado, para levá-lo à Parada Gay. Estava tudo combinado: ele ficaria em cima de um carro de som. Mas ele sumiu. Foi visto por um amigo no meio da multidão”.

Iron Maiden. “Trabalhei (Luiz) em dois shows do Iron Maiden no Brasil, em 2011 e 2016. No primeiro deles, o show começou, mas precisou ser interrompido e adiado para o dia seguinte. Houve um problema na grade montada em frente ao palco. O público do heavy metal não gostou e reagiu quebrando o teto da casa de shows com socos. Foi uma confusão!”.

Gloria Maria. “Em 2019, convidamos a Gloria Maria para uma (festa de) gala em Portugal e ela confirmou presença. Em cima da hora, o evento precisou ser adiado. Foi na mesma época que a Gloria descobriu um tumor no cérebro e precisou passar por uma cirurgia às pressas no Brasil. Se ela estivesse dentro do avião, provavelmente hoje não estaria mais viva. Deus ama muito Gloria Maria!”

O lançamento em São Paulo será no dia 3/11, às 18h, na Livraria da Vila, em Pinheiros; no Rio acontece dia 7/11, às 19h na livraria da Travessa de Ipanema.