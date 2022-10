Quem disse as frases mais impactantes do debate na Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Selecionamos as frases mais explosivas do debate realizado na noite desta sexta-feira, 28, pela TV Globo, entre Bolsonaro (PL) e Lula (PT) – teve até frase do mediador William Bonner. Confira as que dominaram as redes sociais ao longo do enfrentamento dos candidatos:

Bonner: “Eu de fato disse que o Lula não deve nada a justiça. Mas, como jornalista, não digo coisas da minha cabeça, mas em decisões fundamentadas do Supremo Tribunal Federal, que inclusive, são recentes”.

Lula: “Você mandou o ministro da Justiça até o (Roberto) Jefferson. Porque se fosse um negro da favela você mandava matar”.

Bolsonaro: ““Lula, você dizer que foi absolvido… só se foi pelo Bonner”

Lula: “Seu exemplo de cidadão de bem é Roberto Jefferson, armado até os dentes atirando na Polícia Federal.”

Continua após a publicidade

Bolsonaro: “Eu não sou amigo de Roberto Jefferson”.

Lula: “Por que o exército dá viagra pra usar em outros tratamentos e por que não distribui pra população?”

Bolsonaro: “Se você tomou vacina, Lula, foi graças a mim”.

Lula: “Por que Bolsonaro cortou praticamente toda a verba dos programas que protegem as mulheres da violência?

Lula: “Seu exemplo de cidadão de bem é Roberto Jefferson, armado até os dentes atirando na Polícia Federal.” NA CARA NÃO! #DebateNaGlobo #LulaNaGlobo — BCharts (@bchartsnet) October 29, 2022

“Porque se fosse um negro da favela você mandava matar”#DebateNaGlobo — Andressa A (@euandressava) October 29, 2022