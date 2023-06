Quem deu a ideia para Lula recauchutar as ‘lives’ de Bolsonaro

O presidente Lula estreou, nesta terça-feira, 13, a live Conversa com o presidente. A transmissão ao vivo, feita no canal oficial do petista no Youtube e também no Facebook, foi uma entrevista com o jornalista Marcos Uchôa. Trata-se de um formato reeditado da fórmula usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que fazia encontros semanais, às quintas-feiras, para falar com os eleitores. A ideia do programa foi reivindicada por José de Abreu. Segundo o ator, no dia 19 de abril, ele deu a ideia para o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social. “Muito feliz de colaborar com nosso governo. E vem mais coisa!”, disse ele.