Quem comanda a empresa que fez as sagazes transmissões de Casimiro na Copa

Sergio Lopes, 51 anos, co-fundador da LiveMode, falou com a coluna sobre o trabalho que realiza nas transmissões da Copa do Catar. A empresa, que começou há cinco anos atrás, tinha como intenção construir novas formas de transmitir e explorar comercialmente o esporte ao vivo, a partir do crescimento das redes sociais e plataformas de streaming. Os resultados da Copa de 2022 provam como executaram a ideia com sucesso. A parceria com o streamer carioca Casimiro Miguel, 29 anos, conquistou números recordes em transmissão no Youtube e foi pioneira na cobertura de grandes competições pela internet.

Como aconteceu a parceria com a Fifa para as transmissões da Copa? Já trabalhamos com a FIFA há dois anos em algumas frentes. A LiveMode foi a empresa escolhida para comercializar os patrocínios regionais da América do Sul para a Copa do Mundo do Catar e da Copa do Mundo Feminina de 2023. Com o sucesso do primeiro projeto, a FIFA selecionou a LiveMode para explorar os direitos de transmissão digitais da Copa do Mundo no Brasil, em modelo inédito. Com a autonomia que nos foi dada, construímos um modelo que combinou a transmissão de um jogo por dia na CazeTV e de todos os 64 jogos da Copa no FIFA+, plataforma de streaming oficial recém-lançada pela FIFA. Todos os jogos foram produzidos pela LiveMode com uma linguagem complementar a da TV voltada para público mais digital. E tudo sob comando do Casimiro, novo rei do Entretenimento e maior streamer do mundo.

Quantas pessoas foram envolvidas na Cazé TV? A CazeTV é uma parceria entre a LiveMode e o Casimiro que foi construída como solução de distribuição e monetização para as entidades esportivas com quem desenvolvemos parcerias. Montamos um grande estúdio para ser a base para produção dos jogos para a CazéTV e o FIFA+. Mais de 150 pessoas estiveram envolvidas nas transmissões e nas lives diárias.

Já esperavam ou se surpreenderam com os números de audiência? Foi acima do esperado! Os quatro últimos jogos do Brasil na Copa são hoje as quatro maiores audiências ao vivo do YouTube no mundo. Brasil x Croácia chegou a um pico de 6,9 milhões de aparelhos simultaneamente conectados no YouTube, 7,3 somando a Twitch, atingindo mais de 13 milhões de pessoas. A CazeTV atingiu mais de 50 milhões de aparelhos durante a Copa.

A derrota do Brasil na Copa atrapalhou os negócios? Os resultados foram espetaculares, mas o Brasil inteiro torceu para um Brasil x Argentina na semifinal… E estávamos sonhando com o hexa diariamente!

Qual foi o momento mais marcante dessa transmissão? Produzir jogos do Brasil durante Copa do Mundo é sempre intenso. Um momento marcante foi a emoção – e lágrimas – do Juninho Pernambucano, quando comentava a eliminação do Brasil e lembrava do que ele tinha vivido em 2006.