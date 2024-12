Quem banca uma das festas de fim de ano mais caras do país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os salões do Golden Hall WTC, em Sâo Paulo, tremeram na noite de sexta-feira, 13, para a festa de final de ano de um dos mais prestigiados escritórios de advocacia do país, de Nelson Wilians. O evento, chamado de NW Experience, recebeu cerca de 2 mil pessoas. E recebe esse nome porque mistura festa com networking. “O Nelson Wilians Experience reflete a nossa essência, que é promover parcerias estratégicas, celebrar conquistas e reconhecer o valor inestimável das pessoas que fazem parte da nossa história. É uma experiência que transcende o networking, proporcionando momentos realmente marcantes e memoráveis”, dizia o convite.

Como já virou tradição por ali, da recepcionista ao motorista, todo mundo é convidado. Uma pessoa que trabalha na organização calculou o investimento da festa, a pedido da coluna GENTE, entre 1,5 e 2 milhões de reais. Pode-se dizer que foi uma das confraternizações de final de ano mais caras do país. Entre os presentes, nomes como do empresário João Adibe; senador Ciro Nogueira, ex-ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro; as cantora Ivete Sangalo e Simone Mendes, que fizeram show ao longo da noite; o jogador Hulk; o empresário Álvaro Garnero.

Vale lembrar que o escritório de Nelson Wilians cuida de casos emblemáticos na mídia, como a partilha de bens entre os herdeiros de Gugu Liberato, respondendo pelas filhas do apresentador. “Agradecemos a todos que nos prestigiaram e contribuíram para o sucesso do NW Experience. Cada detalhe foi pensado para refletir os valores que guiam nosso trabalho: inovação, colaboração e excelência. A presença e o apoio de todos tornaram esta experiência memorável e reafirmaram o propósito que nos move como organização. Mais do que uma celebração, o NW Experience é um marco de excelência em conexão, reconhecimento e entretenimento de alto nível”, dizia o comunicado interno aos presentes.

