Quem assume o lugar de Manoel Soares no ‘Papo de Segunda’

Manoel Soares foi demitido, nesta sexta-feira, 30, do Grupo Globo. Ele deixa o programa Encontro, que dividia com Patrícia Poeta na manhãs da emissora, e o Papo de Segunda, do GNT. A cadeira no programa noturno de segunda-feira fica com um dos integrantes do elenco: João Vicente. O humorista e ator já fazia parte da última temporada da atração, que tinha Fábio Porchat como âncora.

