‘Quem ama cuida’: recorde de Chay Suede deixa Cauã Reymond para trás

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Aos 34 anos, Chay Suede consolida-se como um dos maiores protagonistas da TV, com oito novelas em dez anos, superando até Cauã Reymond. Atualmente em “Quem Ama Cuida”, ele reflete sobre o rótulo de galã e enfatiza sua dedicação e disciplina como artista nos sets.

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Na última década, Chay Suede, 34, protagonizou oito novelas, sequência que desbanca o galã-mor, até então difícil de ser batido, Cauã Reymond, com cinco folhetins estrelados no mesmo período. E nem pensar em pisar no freio. Ele segue agora no ar em Quem Ama Cuida, a trama global das 21h, na pele de um advogado de boa índole, contracenando com a amiga Letícia Colin. Sobre o rótulo de galã, ao qual é naturalmente associado pela série de papéis que se encaixam no escaninho, fica em cima do muro, para não espantar futuros convites. Mas esclarece: “Prefiro ser reconhecido pela disciplina que tenho como artista nos sets, isso me basta”.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020