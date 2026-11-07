‘Quem ama cuida’: recorde de Chay Suede deixa Cauã Reymond para trás
Ator interpreta um advogado na novela das 9 da Globo
Na última década, Chay Suede, 34, protagonizou oito novelas, sequência que desbanca o galã-mor, até então difícil de ser batido, Cauã Reymond, com cinco folhetins estrelados no mesmo período. E nem pensar em pisar no freio. Ele segue agora no ar em Quem Ama Cuida, a trama global das 21h, na pele de um advogado de boa índole, contracenando com a amiga Letícia Colin. Sobre o rótulo de galã, ao qual é naturalmente associado pela série de papéis que se encaixam no escaninho, fica em cima do muro, para não espantar futuros convites. Mas esclarece: “Prefiro ser reconhecido pela disciplina que tenho como artista nos sets, isso me basta”.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020