Quem ama cuida: IZA e João Vitor Silva beijam muito em festival
Casal curtiu a última noite do Festival de Inverno neste domingo, 2
Uma noite a dois: IZA e o namorado, João Vitor Silva, foram vistos aos beijos no Festival de Inverno Rio, no último domingo, 2, em um registro exclusivo para a coluna GENTE. Os dois assumiram o relacionamento durante o carnaval deste ano. O ator está no elenco da novela Quem Ama Cuida, da TV Globo, na qual interpreta o personagem Rafael.
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Realizado na Marina da Glória, o último dia do Enel Festival de Inverno Rio reuniu famosos para o encerramento da nona edição do evento. A programação contou com shows de Belo e Gabi Melim, Criolo e Rael, além de Seu Jorge e Marcelo D2. Entre os convidados estavam Raphael Logam, Sérgio Malheiros e Marcelo Serrado.