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Cultura

Quem ama cuida: IZA e João Vitor Silva beijam muito em festival

Casal curtiu a última noite do Festival de Inverno neste domingo, 2

Por Giovanna Fraguito 3 ago 2026, 12h36 | Atualizado em 3 ago 2026, 12h43
IZA e João Vitor Silva
 (Reprodução/Divulgação)
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Quem ama cuida: IZA e João Vitor Silva beijam muito em festival Priorizar nos meus resultados Google

Uma noite a dois: IZA e o namorado, João Vitor Silva, foram vistos aos beijos no Festival de Inverno Rio, no último domingo, 2, em um registro exclusivo para a coluna GENTE. Os dois assumiram o relacionamento durante o carnaval deste ano. O ator está no elenco da novela Quem Ama Cuida, da TV Globo, na qual interpreta o personagem Rafael.

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Realizado na Marina da Glória, o último dia do Enel Festival de Inverno Rio reuniu famosos para o encerramento da nona edição do evento. A programação contou com shows de Belo e Gabi Melim, Criolo e Rael, além de Seu Jorge e Marcelo D2. Entre os convidados estavam Raphael Logam, Sérgio Malheiros e Marcelo Serrado.

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