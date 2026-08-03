Quem ama cuida: IZA e João Vitor Silva beijam muito em festival

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IZA e João Vitor Silva foram flagrados aos beijos no Festival de Inverno Rio. O casal, que assumiu o romance no Carnaval, esbanjou carinho em evento que reuniu outros famosos na Marina da Glória. João Vitor, ator de “Quem Ama Cuida”, e IZA curtiram os shows de Belo, Seu Jorge e mais artistas. Veja os detalhes do encontro!

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Uma noite a dois: IZA e o namorado, João Vitor Silva, foram vistos aos beijos no Festival de Inverno Rio, no último domingo, 2, em um registro exclusivo para a coluna GENTE. Os dois assumiram o relacionamento durante o carnaval deste ano. O ator está no elenco da novela Quem Ama Cuida, da TV Globo, na qual interpreta o personagem Rafael.

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Realizado na Marina da Glória, o último dia do Enel Festival de Inverno Rio reuniu famosos para o encerramento da nona edição do evento. A programação contou com shows de Belo e Gabi Melim, Criolo e Rael, além de Seu Jorge e Marcelo D2. Entre os convidados estavam Raphael Logam, Sérgio Malheiros e Marcelo Serrado.