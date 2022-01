Queiroz faz campanha para Bolsonaro nas redes: ‘Estamos juntos nessa luta’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A campanha de Jair Bolsonaro à reeleição ganhou o apoio explícito de Fabrício Queiroz. Denunciado como operador do esquema das rachadinhas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, o ex-militar postou em sua conta no Instagram um vídeo e fotos em que aparece ao lado do presidente.

Eike Batista, às vésperas do nascimento da primeira filha: ‘Pai moderno’

“Eu sou brasileiro / e é Bolsonaro na cabeça / Eu quero que o PT vá com os urubus visitar o seu guru lá na cadeia / (palavrão) Onde já se viu / Um cara da cadeia governar nosso Brasil?”, diz a letra da música que serve como trilha sonora para algumas das imagens. Na legenda de uma das fotos, Queiroz escreveu: “BRASIL acima de todos os comunistas, DEUS acima de todos! Bolsonaro 2022”. Sua postagem também inclui a mensagem abaixo: