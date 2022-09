Que artista brasileira sai maior do que entrou no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Se tem alguém que sai maior do que entrou neste Rock in Rio é Luísa Sonza, 24 anos. A jovem nascida no minúsculo município gaúcho de Tuparendi, que no último censo não tinha nem 10 000 habitantes, reuniu uma multidão em frente ao Palco Sunset, de maiô cavado inspirado em divas de diferentes gerações, de Madonna a Britney Spears. Luísa é daquelas que expõem a vida nas redes sociais sem pudores: define-se bissexual e, sim, quer fazer carreira internacional. “Cantei dez anos em banda de casamento, então canto de tudo e acho bonito”, diz a loira. “Ainda chego lá.”

Publicado em VEJA de 14 de setembro de 2022, edição nº 2806