Quaquá comenta se bolsonarista é bem-vindo em sua escola

Vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, além de deputado federal, é presidente de honra da União de Maricá, escola que estreia nesta sexta-feira, 9, na Sapucaí. O desfile é de Grupo de Acesso, a segunda divisão do Carnaval carioca, mas com cara de Grupo Especial — graças aos 8 milhões de reais enviados pela Prefeitura da cidade. O prefeito local, inclusive, também é do PT. O município é governador por petistas há 16 anos. Mas se engana quem acha que é preciso ser petista para ter espaço na agremiação. Ao menos nas palavras dos políticos.

“Claro que não, o samba é democrático, de todos!”, disse Quaquá. “Não, a cidade inteira está aqui!”, completa o prefeito.