Qual é a grande sensação do Rock in Rio Lisboa?

Não importa quem esteja no palco, o repertório escolhido ou o gênero musical, o sucesso está garantido. A grande sensação do Rock in Rio Lisboa, que vem arrastando multidões durante os quatro dias do evento (18, 19, 25 e neste domingo, 26), é nada menos nada mais do que: os brindes. Por mais estranho que pareça, a turma que chega cedo à Cidade do Rock lusitana, que abre os portões ao meio-dia, não está interessada em garantir um espaço no gargarejo junto aos palcos, mas o seu lugar – acredite – nas filas.

Durante o meio da tarde, a quantidade de pessoas enfileiradas para conseguir o maior (literalmente) objeto de desejo do evento, um sofá inflável vermelho, chega a atravessar a extensão do gramado em frente ao Palco Mundo. Por dia de festival, a Vodafone, operadora de telefonia que está entre os patrocinadores, calcula que sejam distribuídos cerca de 7 000 mimos destes mimos. O sucesso é tanto que por onde se ande no Rock in Rio Lisboa, os tais sofazinhos estão por lá.

Mas a febre dos brindes vai muito além de um espaço inflável para sentar. Há de tudo sendo distribuído dentro dos estandes das marcas e por promotores espalhados pela área. De mochila, sacola reciclável, porta-celulares de plástico, tiaras com pisca-pisca até cachecóis do time de futebol Benfica. “A gente chega mais cedo porque sabe que tem coisa boa sendo dada para o público”, diz a professora portuguesa Benvinda Martins, de 42 anos. Acompanhada do marido, o enfermeiro Carlos Batina, de 51, ela orgulhava-se das conquistas feitas na Cidade do Rock.

Benvinda e Carlos, como outras milhares de outras pessoas, usavam um chapeuzinho dupla-face distribuído por outro parceiro do festival, a empresa de energia Galp. De um lado o acessório é estampado, para proteger do sol, e do outro em um material brilhoso, resistente a uma eventual chuva. Ao longo do dia, são distribuídos em torno de 30 000 deste produto pela Cidade do Rock. “Aqui é muito melhor do que o festival no Brasil em termos de brindes. Estamos com a mochila cheia”, vibra a psicóloga brasileira Maysa Andrade, 30 anos, há quatro meses vivendo em Portugal.

Outro item desejado pelos caça-brindes é uma pochete dourada da Gato Prato, marca portuguesa de objetos de casa. Mas para ganhá-la tem que dar a sorte de esbarrar com um promotor da empresa ou ser vip. A área reservada aos famosos e convidados dos patrocinadores é o único espaço onde há um estande com o brinde. A sanha sair com uma delas na cintura é tanta que até os mais vips não se importam de ficar numa filinha.