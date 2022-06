Qual é a atração insólita que faz sucesso no Rock in Rio Lisboa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com a sua edição coincidindo com a abertura do verão europeu, o Rock in Rio Lisboa guarda algumas peculiaridades. Não é raro ver pessoas circulando pelo evento, que acontece no Parque da Bela Vista, na capital portuguesa, com toalhas, chinelos e roupas de banho. O motivo de tal figurino, a princípio insólito para um festival de rock, fica instalado junto ao palco Galp Music Valley (similar ao espaço Sunset do Brasil): uma piscina.

É isso mesmo, o Rock in Rio em solo lisboeta, que aconteceu no fim de semana passado e se estende neste sábado e domingo (25 e 26), tem um espaço para o público se banhar e brincar. Mas ao som de muita música, claro. Nos intervalos das apresentações do Galp Music, onde se apresentam neste fim de semana artistas brasileiros como Ney Matogrosso e a funkeira Rebecca, a festa fica a cargo de DJs.

O espaço, batizado de Somersby Pool Parties, começa a funcionar junto com a abertura do festival, às 12h. Por dia, passam pelo espaço mais de 20 DJs que se revezam durante sete horas de música. E melhor, nessa época do ano em Lisboa o sol só se põe por volta das 21h.

Muito desejado pelo público do Rock in Rio, a festa na piscina, no entanto, não é aberta a qualquer pessoa. Para participar da pool party, os visitantes precisam participar da ativação promovida pela patrocinadora Somersby – uma marca de sidra – e ser sorteado. Convidados da marca também têm acesso ao local. Por mais que pareça estranho, um mergulho na atração casa perfeito com o calor lisboeta.