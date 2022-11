Qual dos filhos Bolsonaro quer ver presidente um dia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A conversa é sempre no âmbito mais íntimo. Mas já aconteceu mais de uma vez. Bolsonaro (PL), mesmo com planos para voltar à presidência numa futura eleição, já se manifestou que gostaria de ver o atual senador Eduardo Bolsonaro subindo a rampa do Planalto com a faixa presidencial. Vale lembrar que a tentativa de fazê-lo embaixador, ainda no começo de seu mandato, não foi adiante. O filho 03 seria assim o escolhido como possível sucessor de seu legado num futuro ainda distante.