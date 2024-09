Qual a fortuna de Gusttavo Lima, acusado por suposta ligação com apostas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gusttavo Lima, 35 anos, que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Pernambuco nesta segunda-feira, 23, acumulou uma fortuna ao longo da carreira e faz questão de mostrá-la. Alvo da Operação Integration da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, o cantor possui um patrimônio em propriedades e negócios, em um valor que chega a 1 bilhão de reais.

Além de duas fazendas com criação de gado no Mato Grosso e Minas Gerais, o “Embaixador” da música sertaneja possui diversos carros de luxo, que juntos somam 31 milhões, uma mansão, um jatinho particular avaliado em 250 milhões de reais e um iate, comprado de Roberto Carlos por 25 milhões de reais. Inspirada na Casa Branca, a mansão do artista tem 3 mil metros quadrados de área construída, com salas, varandas, escritório suítes, áreas de lazer com academia, sauna, quadra, piscina, entre outros luxos. A propriedade é avaliada em mais de 30 milhões de reais.