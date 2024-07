Quais os esportes mais apostados nos Jogos Olímpicos de Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Levantamento da plataforma BETesporte, considerada uma das principais casas de aposta do país, mostra quais são as modalidades mais procuradas pelo público nos Jogos Olímpicos de Paris, nos primeiros dias de evento. Assim como acontece durante todo o ano, o futebol continua sendo o carro-chefe, com maior volume de apostas tanto no masculino quanto no feminino. É seguido, à distância, por outros esportes mais tradicionais, como o basquete em 2º, o tênis em 3º, e o vôlei em 4o.

Para o CEO da BETesporte, Vinicius Nogueira, a procura pelo futebol masculino seria ainda maior caso o Brasil estivesse na disputa. “As Olimpíadas acabam sendo uma porta de entrada para os apostadores conhecerem novas modalidades e optaram por escolhas diferentes, mas a preferência continua sendo pelos esportes mais conhecidos, pelo menos entre os brasileiros”, explica.

Confira as modalidades mais procuradas para apostas: 1 – Futebol (Masc, Fem) / 2 – Basquete (Masc, Fem) / 3 – Tênis (Masc, Fem) / 4 – Vôlei (Masc, Fem) / 5 – Rugby (Masc, Fem) / 6 – Handebol (Masc, Fem) / 7 – Boxe (Masc, Fem)/ 8 – Vôlei de Praia (Masc, Fem) / 9 – Tênis de Mesa (Masc, Fem)