Público faz fila para encher copo de maionese no The Town

Que cerveja que nada! O público do The Town tem feito filas para poder encher seus copinhos de refil de maionese de uma das marcas patrocinadoras do festival. O espaço tem atraído multidões para dar mais sabor aos sanduíches e hot-dogs vendidos dentro do Autódromo de Interlagos. De graça, a ação de marketing é uma das mais bens sucedidas nessa edição inaugural em São Paulo.

