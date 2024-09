Público fala da chegada do sertanejo no Rock in Rio; veja vídeo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma das grandes polêmicas do Rock in Rio, antes mesmo dos primeiros acordes serem ouvidos na Cidade do Rock, é a chegada do sertanejo ao grupo de gêneros musicais que fazem parte do festival, que completa 40 anos nessa edição. Chitãozinho e Xororó se apresentam no próximo dia 20, apelidado de “Dia Brasil”. A coluna GENTE foi atrás do público presente na abertura, nesta sexta-feira, 13, para saber como anda seu humor diante dessa novidade. Confira no vídeo abaixo: