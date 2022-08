‘Protagonista do Rock in Rio é mais disciplinado que o do 7 de setembro’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eduardo Paes (PSD) comentou com a coluna na tarde desta terça-feira, 30, sobre os preparativos do feriado de 7 de setembro, uma quarta-feira, justamente no meio da programação de dois finais de semana intensos na cidade, devido ao Rock in Rio. Em visita ao Parque Olímpico para vistoriar as estruturas do festival, o prefeito tentou minimizar o evento que está sendo organizado para o feriado na orla de Copacabana.

“Os protagonistas do Rock in Rio são mais disciplinados do que os do 7 de setembro. Mas brincadeiras à parte, não haverá parada militar tradicional. Só em Copacabana, perto da (rua) Rainha Elizabeth, com o hino nacional, um palanque de autoridades que a própria prefeitura monta. Estamos falando com Exército. Terá exibições da Marinha, com a presença do Bolsonaro. Já era algo programado, não haverá isso tudo só por causa dele. Vai ter Esquadrilha da Fumaça, alguns paraquedistas saltando na praia… A Avenida estará fechada, como sempre é aos domingos”.