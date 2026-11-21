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Pentacampeão olímpico de judô, Teddy Riner anunciou sua pré-candidatura à presidência da França em 2027. Em meio a protestos nas ruas, o astro dos tatames revelou seus planos políticos para milhões de seguidores nas redes e já adota discurso de liderança. Confira os bastidores dessa nova disputa.

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Em meio à onda de protestos que sacode os bulevares de Paris, o pentacampeão olímpico de judô, Teddy Riner, 37 anos, resolveu apresentar pré-candidatura às eleições presidenciais que se avizinham, em 2027. O anúncio em que expôs sua ambição de ir à luta na arena da política foi acompanhado por 28 milhões de pessoas nas redes. “Sei o que é lutar, cair e levantar uma, duas vezes. Isso sempre fez parte de mim”, garante ele, que ainda não definiu se vai disputar o pleito de forma independente ou por algum partido e prefere não se situar no espectro ideológico. “Me recuso a ver a França afundar”, diz o herói dos tatames, já no figurino de candidato.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022