Pronto para o combate, judoca Teddy Riner se torna presidenciável na França
Pentacampeão olímpico no judô entra na arena política e mira a presidência em 2027
Em meio à onda de protestos que sacode os bulevares de Paris, o pentacampeão olímpico de judô, Teddy Riner, 37 anos, resolveu apresentar pré-candidatura às eleições presidenciais que se avizinham, em 2027. O anúncio em que expôs sua ambição de ir à luta na arena da política foi acompanhado por 28 milhões de pessoas nas redes. “Sei o que é lutar, cair e levantar uma, duas vezes. Isso sempre fez parte de mim”, garante ele, que ainda não definiu se vai disputar o pleito de forma independente ou por algum partido e prefere não se situar no espectro ideológico. “Me recuso a ver a França afundar”, diz o herói dos tatames, já no figurino de candidato.
Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022