Projota fala pela primeira vez sobre invasão e assalto à sua casa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Projota, de 38 anos de idade, falou pela primeira vez em suas redes sociais, na manhã desta quarta-feira, 18, sobre a invasão e o assalto à sua casa, em São Paulo. Ele estava com os filhos Marieva, de 3 anos, e Otto, de 1 ano, no local. O artista foi feito de refém na madrugada dessa terça, 17, e teve uma arma colocada em sua boca.

“Infelizmente, hoje preciso fazer um vídeo muito triste e pesado, vou tentar resumir ao máximo. Na madrugada anterior a essa, homens invadiram minha casa. Eu estava dormindo, me amarraram, assaltaram minha residência. E eu estava com meus filhos em casa, que foi o que deixou tudo muito mais pesado pra mim. Pra quem me acompanha aqui sabe o quanto eu posto os meus filhos, o quanto sou apegado a eles. A grande realização da minha vida é ser pai. No primeiro momento, o medo total era de fazerem qualquer mal com meus filhos e falei: ‘Meus filhos estão no quarto do lado, por favor, deixa eles lá, estão dormindo’. Pelo o que eles falaram, não queriam fazer mal pra mim nem pros meus filhos. E entendi que não era a intenção de fazerem o mal só por fazer. Mas comecei a ficar com medo de que, como eles estavam procurando joias, ouro, dinheiro vivo, coisa que nunca tive em casa, nunca ostentei isso, eles acharem que eu estava mentindo. Então, meu medo passou a ser eles tentarem usar os meus filhos pra arrancar alguma informação de mim. Não sei quanto tempo durou, não tinha como ver a hora. Fiquei ali amarrado por um bom tempo. Reviraram a casa toda, procurando um cofre, que não existe. Joias que não existem. No final, eles acessaram as minhas contas. Perdi uma grana. Perante o perigo da vida dos meus filhos, só falei: ‘Leva o que tiver que levar’. Isso tem a ver com a vida dos meus filhos, que era o que estava em jogo naquela noite. A gente está bem. Não fui agredido fisicamente. Meus filhos nem viram o que aconteceu. Ficaram dormindo o tempo todo. Os caras foram embora e meus filhos nem viram que isso aconteceu”.