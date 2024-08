Programa semanal de entrevistas da coluna GENTE chega ao Spotify

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As entrevistas do programa semanal da coluna GENTE no Youtube e no streaming VEJA+ agora também estão disponíveis no Spotify. Os mais recentes convidados foram o ex-diretor da TV Globo Boni, o cantor Thiago Pantaleão, a apresentadora Mara Maravilha e o ex-ginasta Diego Hypolito. Toda segunda-feira uma nova entrevista é disponibilizada. No programa, o colunista Valmir Moratelli recebe nomes da cultura, dos negócios e da sociedade para discutir temas atuais de forma descontraída. Clique AQUI e confira a versão do programa em podcast.