Professor de curso preparatório para militares conta de tortura em aula

Circula nas redes sociais um vídeo de Ronaldo Bandeira, policial e professor do Alfacon, curso preparatório para concursos militares, que tem chocado pelo conteúdo. Nele, Ronaldo aparece numa sala de aula apoiado a uma lousa branca enquanto relata, aos risos, uma abordagem na qual assume ter utilizado tortura no suspeito. “(…) Nesse interim que a gente ficou lá lavrando o procedimento, porque a gente estava na parte de trás da viatura, ele ainda tentou quebrar o vidro da viatura com chute. Ficou batendo o tempo todo. O que a polícia faz? Abre um pouquinho (faz gesto como se soltasse o gás para dentro do carro). Fod*-se, é bom pra caralh*, a pessoa fica mansinha. Aí daqui a pouco eu só escutei assim: “Eu vou morrer, eu vou morrer!”. Aí eu fiquei com pena. Abri assim (imita a abertura do vidro do carro): “Tortuuura!”.

O relato se assemelha ao caso sofrido por Genivaldo de Jesus Santos, que morreu durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Umbaúba, nesta quarta-feira, 25, em Sergipe. O homem teria sofrido uma “sessão de tortura” feita pelos agentes, segundo sobrinho da vítima. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que Genivaldo sofreu asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda.

Procurados, os responsáveis pelo curso Alfacon ainda não se manifestaram sobre o conteúdo da aula.