Produtora executiva, Camila Pitanga pode emplacar quatro séries na HBO Max

O chão não tremeu para a atriz Camila Pitanga ao deixar a Globo depois de 25 anos de casa. Como tantos colegas, ela desaguou no streaming e agradou ao elevado escalão da HBO Max com um leque de quatro projetos que percorre do drama histórico à comédia dramática. “Camila tem uma boa visão”, diz um executivo que a tudo ouviu. “Pensei num portfólio diversificado, para públicos distintos”, conta ela. Se suas ideias prosperarem, ganhará o status de curadora artística e estrelará as próprias séries, segundo reza o contrato. “É como a Reese Witherspoon faz”, compara a atriz, aos 44 anos e sem medo de ser feliz, referindo-se à protagonista e produtora executiva de sucessos como Big Little Lies e The Morning Show.

Publicado em VEJA de 26 de janeiro de 2022, edição nº 2773