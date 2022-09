Pró-Bolsonaro, Malvino Salvador explica sua crítica à TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Malvino Salvador e a mulher, Kyra Gracie, estiveran na área vip do Rock in Rio na noite deste sábado, 10. Bolsonarista assumido, o ator, que saiu da Globo após fim de contrato, conversou com a VEJA sobre as críticas que fez recentemente contra a ex-emissora. “O que eu falei é uma crítica construtiva sobre o jornalismo. Nós temos que deixar de ser polarizados. Essa guerra não leva a nada. O que eu critiquei foi não darem os dois lados da informação”, disse o ator, que veio curtir o show do Coldplay.