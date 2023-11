Príncipe Harry e Meghan viram piada na animação ‘Family Guy’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois dos ex-presidentes Barack Obama e Donald Trump, é a hora do casal Harry, 39 anos, e Meghan Markle, 42, inspirar caricatos personagens da série de animação americana Family Guy, da Fox. Em um episódio que satiriza o estilo de vida dos dois no país, eles estão sentados à beira da piscina de sua mansão, quando um mordomo se aproxima e diz: “Senhor, seus milhões da Netflix por… ninguém sabe por quê”. Explica-se: eles faturaram 150 milhões de dólares no streaming com uma produção em que lavam sem piedade a roupa suja do Palácio de Buckingham. Dando seguimento ao deboche, o príncipe do desenho apenas ordena que “coloque isso junto ao resto”, enquanto Meghan lembra que “é hora de fazer nossa publicidade diária por 250 000 dólares no Instagram”. Tudo piada, tirando o fato de a temporada sob holofotes em Los Angeles estar mesmo engordando as finanças dos desertores do reino.

Publicado em VEJA de 3 de novembro de 2023, edição nº 2866