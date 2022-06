Príncipe Harry divulga foto da filha Lilibet, que muito se assemelha a ele

Harry, 37 anos, e Meghan Markle, 40, duque e duquesa de Sussex, divulgaram uma nova foto de sua filha Lilibet em seu primeiro aniversário. A família comemorou com um piquenique íntimo no Frogmore Cottage, em Windsor, na Inglaterra. A filha do casal, que nasceu na Califórnia, aparece sorridente na foto e tem traços que se assemelham com o pai. O filho mais velho, Archie, nasceu em maio de 2019, no Reino Unido. Harry e Meghan abdicarem de suas funções na Família Real Britânica em janeiro de 2020, e começarem uma nova vida nos Estados Unidos.

Sporting a head full of strawberry-blonde hair, the little girl was bathed in the sunlight as she posed for her parents in a gorgeous light blue and white dress 🥰

