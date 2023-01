Príncipe Harry afirma que a rainha consorte vazou conversas privadas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O príncipe Harry falou ter “compaixão” pela rainha consorte Camilla, mas “traça uma linha” em relação a ela. Isso porque, ele afirma em seu novo livro de memórias, Spare, que Camilla vazou detalhes de uma conversa privada com seu irmão, o príncipe William, para a imprensa, logo após conhecê-lo pela primeira vez.

“Tenho muita compaixão por ela, você sabe, sendo a terceira pessoa no casamento de meus pais”, disse Harry em entrevista para o Good Morning America, nesta segunda-feira, 9, referindo-se à posição reconhecida de Camilla como amante de Charles durante parte de seu casamento com a falecida princesa Diana, mãe de Harry.

“Ela tinha uma reputação ou uma imagem para reabilitar, e quaisquer que fossem as conversas, quaisquer que fossem os acordos ou negócios feitos logo no início, ela era levada a acreditar que essa seria a melhor maneira de fazer isso”, continuou Harry. “E eu não tenho nenhum problema com qualquer membro da minha família precisando reabilitar sua imagem, mas se essa reabilitação ou esse relacionamento com, neste caso, os tabloides britânicos, custar minha namorada ou minha família – minha família próxima ou minha família maior – então eu traço uma linha nisso.”