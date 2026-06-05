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Mette-Marit, 52 anos, esposa do príncipe herdeiro Haakon, sucessor ao trono da Noruega, foi diagnosticada com fibrose pulmonar. A doença crônica descoberta por ela em 2018 provoca cicatrizes nos pulmões e reduz a capacidade de absorção de oxigênio.

A princesa foi colocada em uma lista de espera para um transplante, segundo um comunicado da Casa Real norueguesa divulgado nesta sexta-feira, 5. Ainda segundo o documento, a medida foi tomada após piora em seu estado de saúde. O Hospital Universitário de Oslo já havia informado anteriormente que um transplante logo seria necessário.

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O nome da princesa esteve na mídia nos últimos meses por outros motivos. Arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos mostram um contato frequente entre Mette-Marit e o bilionário Jeffrey Epstein, anos depois de ele ter se declarado culpado, em 2008, por aliciar uma menor de idade. Mette-Marit manteve contato com Epstein de 2011 a 2014, tendo ficado em sua casa em Palm Beach por quatro dias durante uma viagem particular em 2013. Em sua defesa, a princesa afirmou que foi “manipulada e enganada” por Jeffrey e que se arrependia dessa antiga amizade.

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