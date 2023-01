Primeira série cancelada em 2023 pela Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A série 1899, da Netflix, foi cancelada pelo streaming cerca de um mês depois de sua estreia. A informação foi confirmada por Baran Bo Odar, criador e diretor da produção nas redes sociais, em um comunicado em conjunto com Jantje Friese, também criadora e roteirista. Os dois são responsáveis por Dark – também cancelada.

“É com o coração pesado que precisamos dizer que ‘1899’ não vai ser renovada. Adoraríamos terminar essa jornada incrível com uma segunda ou terceira temporada, assim como fizemos com ‘Dark’. Mas às vezes as coisas não acontecem como planejamos. É a vida. Sabemos que isso desapontará milhões de fãs pelo mundo, mas queremos agradecê-los do fundo de nossos corações por fazerem parte dessa aventura. Amamos vocês. Nunca esqueceremos”, disse Baran.