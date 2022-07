Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Primeira esposa de Donald Trump morre aos 73 anos Ivana Trump e o ex-presidente americano tiveram três filhos juntos: Donald Jr., Ivanka e Eric. Por Valmir Moratelli Atualizado em 14 jul 2022, 17h57 - Publicado em 14 jul 2022, 17h53

Primeira mulher de Donald Trump, Ivana Trump morreu nesta quinta-feira, 14. “Estou muito triste em informar a todos aqueles que a amavam, que são muitos, que Ivana Trump faleceu em sua casa em Nova York. Ela era uma mulher maravilhosa, linda e incrível, que liderou uma vida inspiradora. Seu orgulho e alegria eram seus três filhos, Donald Jr., Ivanka e Eric. Ela estava tão orgulhosa deles, como todos nós estávamos tão orgulhosos dela. Descanse em paz, Ivana!”, disse o ex-presidente dos EUA em um post na plataforma social Truth Social.

Ivana tinha 73 anos e deixa três filhos: Donald Jr., Ivanka e Eric. Ela se divorciou de Trump em 1992. A causa da morte não foi revelada. No livro Trump: The Art of the Deal, Trump se referiu a ex-mulher como uma “grande gerente exigente e muito competitiva”.