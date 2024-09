Preta Gil fala sobre o seu estado de saúde no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Preta Gil deu uma entrevista exclusiva a coluna GENTE a respeito do seu estado de saúde. Ela foi diagnosticada novamente com o câncer e está em processo de tratamento com quimioterapia. Usando uma máscara no rosto, a cantora falou que confia na sua recuperação. “Estou bem na medida do possível. Vim ver meu filho com a banda Gilsons. Eventos de música sempre dá uma revigorada, agora é um passo de cada vez, a gente vai acreditando”.