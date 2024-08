Preta Gil detona Silvio Santos: ‘me chamou de gorda, feia, mentirosa’

Ao longo de 280 páginas, Preta Gil relata momentos importantes de sua infância à fase adulta na autobiografia Os Primeiros 50, lançada no início de agosto. Uma das histórias do livro se refere à sua participação no programa de Silvio Santos, que morreu no sábado, 17, no qual ele teve uma atitude gordofóbica com a cantora. Segue o trecho do relato:

“A gordofobia está em todo lugar. Está enraizada. Lembro que a produção do Silvio Santos me chamou várias vezes para o programa. Em 2018, topei fazer, pois seria com o David Brazil. Eu adoro o David. E ali, naquele palco, tudo começou a desandar. Foi uma dor genuína. Eu não estava preparada para aquilo. Ele questionou como eu teria ‘arrumado um marido’. Claramente por causa de meu peso. Hoje, me arrependo de não ter saído do palco. Mas eu não tive forças. Eu tive uma sensação que imagino ser um pouco parecida com a descrita por mulheres que sofrem violência física ou verbal. Eu me senti impotente, eu me entreguei. E fui ficando tonta, fui deixando ele me bater… Eu só pensava que ‘Deixa, deixa. Se eu contestar esse homem agora vai ser pior, ele não vai entender, eu vou chorar’. E Silvio começou a falar do meu peso. E eu só pensava nisso, que, se eu abrisse a boca, eu ia começar a chorar e ia acabar ficando como a maluca da história. O que, vamos combinar, foi um pouco o que aconteceu, afinal, ele levou o programa ao ar e tirou toda a parte em que me agrediu verbalmente. E eu apareço com aquela cara fechada por estar muito incomodada. O estúdio inteiro, como as bailarinas, o David, todos ficaram incomodados. O David repetia: — É o Silvio, ele é assim. Ele não faz por mal. Mas eu não consegui ficar de risadinha. Alguma coisa já estava mudando em mim. O Silvio sempre foi desse jeito, mas eu mudei. E aquilo bateu muito mal. Quando eu saí do programa chorando, aos prantos, a direção estava visivelmente chateada comigo. ‘Que pena que você não levou na brincadeira. Que pena que você não teve humor’. E como ter humor!? Ele me chamou de gorda, de feia, de mentirosa… Ele questionou até o público de meu trio. Assim que saí do estúdio, surgiu uma nota na internet, dizendo que eu tinha deixado o estúdio aos prantos. E eu fiquei de louca na história por nunca ter contado exatamente o que aconteceu. Por isso, conto aqui. Sem contar que, anteriormente, anos antes disso, em outro momento no programa do Silvio, ele havia me chamado ao camarim, disse que meu rosto era bonito e que eu precisava emagrecer, emagrecer uns dez, quinze, quilos. — Aí você vai ficar ótima! – e ainda sugeriu que eu procurasse um endocrinologista da confiança dele para que eu emagrecesse. Na época, eu ainda colocava o Silvio como algo intocável, de um cara de respeito, e tentava compreender esses preconceitos que ele tinha. Então, foi uma sensação de decepção. Essa é a primeira vez que falo tão abertamente sobre esse episódio. Sempre protegi o Silvio de inúmeras indelicadezas, gordofobia… mas não dá para ficar calada. Isso só me machuca”.